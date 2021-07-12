Вакцина от гриппа может защитить от тяжелых осложнений COVID-19



1

минута

О неожиданном «побочном эффекте» вакцинации от гриппа первыми сообщили ученые из Италии в сентябре 2020 года, которые обнаружили, что показатели заболеваемости коронавирусом среди привитых пожилых итальянцев ниже, чем у людей, не получивших вакцину. Исследование, проведенное среди сотрудников медицинского центра Университета Радбауд также показало, что люди, сделавшие прививку от гриппа, заражались на 39% реже, чем их непривитые коллеги.

Позже американские ученые заявили, что прививка от гриппа и пневмококка обеспечивает потенциальную защиту от COVID-19 и для детей тоже. В частности, привитые от гриппа дети чаще переносили инфекцию бессимптомно по сравнению со сверстниками, не получившими вакцину. Более того, у них реже проявлялись симптомы других респираторных заболеваний. У маленьких пациентов, которых привили от пневмококка, симптомы коронавирусной инфекции также были значительно реже по сравнению с непривитыми.

Результаты нового исследования, проведенного Университетом Майами, были представлены в ходе онлайн-встречи Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, сообщила газета The Guardian. Ученые проанализировали медицинские карты 75 тысяч пациентов из США и Великобритании с подтвержденным COVID-19, половина из которых получила ежегодную прививку от гриппа, а половина — нет. В обеих группах участники подбирались так, чтобы их исходные данные были сопоставимы — пол, возраст, этническая принадлежность, образ жизни и наличие хронических заболеваний.

Авторы исследования выделили 15 самых распространенных тяжелых осложнений COVID-19, которые проявляются в течение четырех месяцев после заражения, от тромбоза глубоких вен до сердечной и дыхательной недостаточности. Анализ данных не показал снижения смертности в группе привитых от гриппа, однако у тех, кто не получил вакцину, на 45-58% чаще случались инсульты, на 40% повышен риск развития тромбоза и 36-45% — сепсиса. Люди, не получившие вакцину от гриппа, чаще попадали в отделение интенсивной терапии.

«Возможно, вакцина против гриппа неспецифично стимулирует иммунную систему и создает для нее определенное преимущество», — сообщили авторы исследования, отметив, что причинно-следственную связь этого феномена ученым еще предстоит доказать. Они также напомнили, что в любом случае вакцинация от гриппа не является панацеей, и лучший способ защитить себя от коронавирусной инфекции — сделать прививку против COVID-19.