Папа Франциск впервые появился на публике после операции

Сообщается, что это была первая молитва папы Франциска, которую он зачитал не из окна, которое выходит на площадь Святого Петра в Ватикане.

Отмечается, что в целом Понтифик чувствовал себя хорошо, вместе с ним во время чтения молитвы были несколько детей – пациенты больницы.

На площади перед клиникой было много верующих, они размахивали флагами и выкрикивали “Пусть живет папа!”.

Контекст:

Врачи клиники Джемелли в прошлом оперировали папу Иоанна Павла II. В 1992 году понтифику удаляли доброкачественную опухоль в толстой кишке.

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.

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