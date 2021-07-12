 

Политическим партиям в Украине доверяют менее 20% граждан – опрос

12.07.2021, 18:12, Новости дня
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74,2% опрошенных заявили, что не доверяют украинским партиям.

Еще 6,3% респондентов затруднились с ответом.

Основными причинами недоверия к политическим партиям украинцы называют: невыполнение предвыборных обещаний (55,8%), коррумпированность партий (40,7%) и зависимость от олигархов (30,8%).

Опрос проводился с 1-го по 7 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает 2,4%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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