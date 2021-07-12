ВАКС в июле начнет рассматривать по существу дело о жомовой яме Кивы

Об этом пресс-служба САП проинформировала в Facebook.

САП просить признать необоснованными и взыскать с Кивы 1,2 млн грн дохода за аренду жомовой ямы.

ВАКС на сегодняшнем заседании решил назначить дело к рассмотрению по существу. Заседание, на котором начнут слушания по существу, назначили на 27 июля.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3475955642507594

Контекст:

САП 20 мая сообщила, что Кива сдавал в аренду чужую жомовую яму и противоправно получил за это 1,242 млн грн доходов. Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций. Кива считает, что закон не нарушал.

В этот же день САП обратилась в Высший антикоррупционный суд Украины с иском о признании необоснованными доходов и взыскании их в доход государства. Это первый иск ведомства о гражданской конфискации (закон, который предусматривает возможность взыскания необоснованных доходов в пользу государства, вступил в силу в ноябре 2019 года).

В июле 2020 года расследователи Bihus.info обратили внимание на то, что Кива указал в декларации получение дохода от сдачи имущества в аренду компании “Сиквел”. Как оказалось, он сдавал жомовую яму площадью 400 м² – они используются для отходов при производстве сахара из свеклы. Однако яма Кивы была заброшена и поросла сорняками. Журналисты выяснили, что фирма “Сиквел” фигурирует в одном из уголовных производств как фиктивная.

Осенью 2020 года правоохранители сообщили, что СБУ разоблачила конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн. Во время обысков сотрудники спецслужбы нашли около 600 печатей, которые принадлежали фиктивным предприятиям. Среди них была и печать компании “Сиквел”.

Журналисты Bihus.info обнаружили, что первым владельцем фирмы “Сиквел” был Александр Попивший, который проживает на оккупированной территории Луганской области.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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