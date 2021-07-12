Профессор из Японии рассказал о способах сохранить молодость мозга

Профессор инженерного факультета Кикунори Синохара из Университета Сува (Япония) пояснил о способах сохранить молодость мозга. Для этого необходимо проводить тренировки, способные сохранять положительный эффект до 10 лет.

Чтобы сохранить свою память на долгие годы требуется активизировать работу префронтальной коры мозга. Для этого лучше всего записывать всё вещи, которые беспокоят, в список дел. Эксперт отметил, что лучше завести блокнот и там фиксировать все бытовые и рабочие дела, требующие внимания. В этом случае немного разгружается «записная книжка» мозга. Ещё больше усилить эффект поможет запись того, что беспокоит в конкретном пункте. В пример Синохара приводит встречу с боссом или же времяпровождения в компании не очень приятных людей. В этом случае нужно записать из-за чего испытывается дискомфорт и описать свои страхи. Это положительно скажется на работе префронтальной коры. Также важно делать все домашние дела с максимальной отдачей. Даже простая уборка должна сопровождаться положительными эмоциями и лёгкими ограничениями. К примеру, попробовать помыть полы за 10 минут или же держать пылесос другой рукой. Не следует при этом забывать и о прострации. Профессор настаивает, что у каждого должно быть выделенное время, когда он ничего не делает и отдыхает. Лучше всего это делать в лесу или на природе, где ничего не будет отвлекать.

Если же требуется повысить производительность труда, то в этом случае следует сделать акцент на полосатом теле мозга. Нужно выражать свои движения звуком. Если требуется разбирать много документов, то можно встать и походить по комнате, а после сказать вслух: «Мышцы довольны». В этом случае работа полосатого тела активизируется и будет гораздо проще работать. Мозг также можно обмануть, начав представлять в деталях нужное действие. Если это пробежка, то даже лёжа на диване нужно вообразить, как руки завязывают шнурки на кроссовках, открывается дверь и сам бег. В этом случае нет особой разницы между самим действием и воображением, а значит мозг автоматически запустит нужную программу и человеку будет заметно проще выполнить действия, которые он уже представил. В завершении третья тренировка позволит сохранить концентрацию. В этом случае Синохара советует делать короткий перерыв каждые 10-15 минут усиленного труда. Он необходим, так как концентрация начинает снижаться через 7 минут после начала действий и через 20 минут человек просто не способен полностью отдаваться работе. В случае небольших перерывов получить необходимую мотивацию будет заметно проще.

Источник: inosmi.ru