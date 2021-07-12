Ученые рассказали о трех сценариях развития пандемии COVID-19

Ученые провели исследование, чтобы понять, как COVID-19 будет себя вести ближайшие три года. Они составили три возможных сценария развития SARS-CoV-2.

Самая худшая версия – коронавирусная инфекция станет неконтролируемым заболеванием. По мнению ученых, в этом случае человечеству будет не под силу взять COVID-19 под контроль. Постоянно появляющиеся штаммы приведут к тому, что будет заражаться все большее количество людей. В результате возрастет риск новых мутаций.

Второй вариант заключается в том, что коронавирус может превратиться в сезонное заболевание, напоминающее грипп. Благодаря разработанным методам лечения снизится число госпитализаций и летальных исходов. Однако такая серьезная вирусная инфекция создаст дополнительную нагрузку на мировую систему здравоохранения.

Оптимистичный сценарий, который видят специалисты, предполагает трансформацию COVID-19 в безобидную простуду. Если у большинства населения установится иммунитет к SARS-CoV-2, то вирус превратится в безобидную простуду.

Источник: ufatime.ru