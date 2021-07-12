 

Опубликовано видео кражи железнодорожной стрелки американским дипломатом

12.07.2021, 17:40, Новости дня
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В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент, когда сотрудник американского посольства снимает указатель на железной дороге.

Материал опубликовал телеканал НТВ. На кадрах видно, как мужчина отсоединил устройство, бросил его рядом с путями, но затем все-таки поднял и унес с собой, уходя в лес. По данным СМИ, это был американский дипломат Паркер Уилсон, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что один из сотрудников американского посольства в РФ весной похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, тем самым подвергнув опасности пассажиров проходящих на этом участке пути поездов.



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