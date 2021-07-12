 

Путин: Глубине кооперации РФ и Украины 30 лет назад мог бы позавидовать ЕС

12.07.2021, 17:40, Новости дня
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Россия и Украина веками развивались как единая экономическая система, глубине кооперации двух стран 30 лет назад могли бы позавидовать в ЕС, говорится в статье президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

«В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку. В Киеве используют свою «политическую арифметику», но в 1991-2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 млрд долларов, а сегодня буквально «цепляется» за 1,5 млрд долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов», – написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля.

Президент указал, что Украина и РФ десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система. «Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза. Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнерами. Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран. А он у Украины был значительным, включал мощную инфраструктуру, газотранспортную систему, передовые отрасли судостроения, авиастроения, ракетостроения, приборостроения, научные, конструкторские, инженерные школы мирового уровня», – добавил президент.

Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом. Текст статьи с названием «Про історичну єдність росіян та українців» опубликован на сайте Кремля.



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