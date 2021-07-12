Девушки сорвались с качелей на краю обрыва в Дагестане

В Дагестане у обрыва Сулакского каньона две девушки раскачивались на качелях, трос которых оборвался и девушки улетели в каньон, информирует Telegram-канал True Dagestan.

Как информирует Рен ТВ, девушкам удалось отделаться ушибами. Туристкам помогли выбраться очевидцы. Момент падения случайно попал на камеру. По факту случившегося начали проверку.

Ранее сообщалось, что гражданка России погибла в американском заповеднике, сорвавшись в обрыв.