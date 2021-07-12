 

Сертификат о вакцинации вошёл в список документов, необходимых для получения кредита

12.07.2021, 18:09, Разное
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С 5 июля банки не вправе одобрять заявки на любой кредит, если среди документов заёмщика нет сертификата о вакцинации от COVID-19. Такое требование сегодня разослал Центробанк.

Решение Центробанка имеет «обратную силу». Если заёмщик подал документы, но ещё не получил кредит, он должен принести сертификат и только тогда его заявка может быть одобрена. В случае, если подтверждение вакцинации не поступит в течение месяца, банк обязан вернуть ему документы без рассмотрения.

Сертификат о вакцинации вошёл в список документов, необходимых для получения кредита– Нам понятна логика этого решения. В период пандемии риски банков вырастают. Сегодня перед нами цветущий мужчина-заёмщик, а завтра он заразился коронавирусом и умер. Кто будет гасить кредит? Безутешная вдова и дети-сироты? Выхода два – либо повышать ставки по кредитам для всех, либо отказывать непривитым. Центробанк выбрал второй вариант и он прав, – заявил президент Российского банковского картеля Размик Чойбалсанян.

Вакцинироваться только первой дозой для получения кредита недостаточно. В сертификате должны быть отмечены оба этапа вакцинации. В случае, если в регионе перебои с вакциной, банки могут продлить срок хранения документов до двух месяцев. При этом срок действия справок, подтверждающих доход заёмщика, также продлевается. Банк не может требовать доказательств того, что за это время доход не снизился.

Сейчас в Центробанке рассматриваются варианты ужесточения требований. Среди них – расторжение кредитного договора с заёмщиками, которые в течение 30 дней не вакцинируются и не предъявят банку сертификат.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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