5 фильмов про талантливых аферистов, которые никогда не проигрывают

Фильмы про умелых мошенников и ловких аферистов можно смотреть на одном дыхании. Такие киноленты практически всегда интересны и увлекательны, поскольку главные герои обладают особым шармом, острым умом и потрясающей хитростью. Их обманы остаются неразгаданными до последнего кадра. Это ли не код для сейфа, в котором хранится внимание зрителя? Специально для HELLO.RU онлайн-кинотеатр ivi выбрал пятерку лучших фильмов про обольстительных обманщиков и ловкачей. Будьте начеку!

Коллекторша

Пэг Даль, которая, как говорит сама, за 20 лет ни разу не остепенилась, мечтает выбраться из городка Буффало и поступить в престижный университет. Денег на учебу, естественно, нет. Зато есть стремление их заработать, огонь в глазах, дар убеждения и внешность обаятельной хрупкой девушки. Этого оказывается достаточно для того, чтобы собрать команду и открыть собственный бизнес. Который, правда, постоянно требует решать все новые и новые проблемы, потому что это бизнес по отмыванию долгов, а команда состоит из бывших мошенников. И их босс совсем не рад дерзкой девчонке, которая решила занять его место. В героиню Зои Дойч быстро влюбляешься — жизнерадостная, харизматичная, предприимчивая, она не опускает руки и находит выход из любой ситуации. История про “плохую девочку”, которая, кажется, нашла свое истинное призвание.

Гениальное ограбление

Том Лейбрик — талантливый инженер. Он отказывается от одной вакансии за другой в надежде найти работу мечты, где он сможет полностью раскрыть свои способности. Как водится, работа сама находит его. С ним выходит на связь банда грабителей и просит помочь в сложной миссии — обчистить Мадридский банк во время чемпионата мира. Тому понадобится весь его талант, а зрителям — умение разгадывать загадки. Нетривиальный герой, хитроумный план, эстетика большого города, самый надежный сейф в Испании, древний артефакт и обворожительная красотка-помощница — здесь есть все, что нужно фильмам про ограбления, которые держат у экрана.

Мэверик

Харизматичный Мэл Гибсон в роли такого же харизматичного и неунывающего карточного шулера Брэта Мэверика. Он ироничен, уверен в себе, считает, что у него есть дар в нужный момент вытаскивать нужную карту, и твердо намерен обвести всех вокруг пальца на крупном турнире по покеру. Осталось только найти 25 тысяч долларов, чтобы оплатить участие в нем и успеть на пароход, где он проводится. В пути он сталкивается со множеством препятствий, в том числе с хитрой и обаятельной аферисткой по прозвищу “Ангел” Аннабель Брэнсфорд. И все это — в лучших традициях американских вестернов с погонями, индейцами и роскошными костюмами, за которые, кстати, этот фильм был номинирован на “Оскар”.

Аферистка

Люди делятся на два типа: хищники и добыча. По крайней мере, так считает Марла, которая, естественно, относит себя к первым. Она цинично и беспринципно зарабатывает на пожилых людях: заявляется их законным опекуном, отправляет их прямиком в дома престарелых, их имущество распродает, а часть доходов забирает себе. Ее дело настолько налажено, что все еще и интересуются, в чем секрет ее успеха. Но однажды Марле встречается старушка, с которой ей рекомендуют не связываться из-за ее “могущественных друзей”. Она пропускает это мимо ушей — и сталкивается с противником, который может не просто заткнуть ее за пояс, но уничтожить весь ее бизнес и репутацию. Но Марла не привыкла проигрывать. Едкая ироничность, искрометный дуэт злодеев и Питер Динклэйдж в роли русского бандита — это определенно одна из лучших комедий за последние годы.

Прабабушка легкого поведения

“Аферизм у тебя зашифрован в фамилии”, — говорят Вове Рубинштейну. Его мечта стать актером разрушилась, но энтузиазм не пропал. Почему бы не заработать, например, притворившись Валерием Леонтьевым? Правда, за такое актерское мастерство можно попасть в отделение КГБ. Что с Вовой и происходит — и дает ему возможность использовать свой талант самым неожиданным образом. Ему дают задание переодеться в Луизу Рубинштейн, известную на московском черном рынке, и под прикрытием найти опасный химикат “Старичок”. Игра эксцентричного Александра Реввы, легкий шпионский сюжет, комичные конфузы в попытках сохранить инкогнито и даже небольшая любовная линия — здесь есть все, что нужно легкой авантюрной комедии.