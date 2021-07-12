Постковидный синдром могут вызывать «ложные» антитела



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Специалисты провели пилотное исследование, в ходе которого взяли образцы крови у десятков пациентов, которые перенесли COVID-19, а для сравнения использовали образцы крови людей, которые не были инфицированы. Результаты этого исследования еще не опубликованы, сообщает BBC.

Ученые обнаружили в крови пациентов с долгосрочными симптомами COVID-19 так называемые аутоантитела. В норме антитела к перенесенной инфекции вырабатываются для защиты организма от повторного вторжения патогена, однако иногда иммунная система дает сбой и начинает вырабатывать «ложные» антитела, которые начинают атаковать здоровые клетки как чужеродные. Обычно они образуются при аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка и другие. Новое исследование показало, что подобный эффект в некоторых случаях может вызывать COVID-19.

Авторы исследования предположили, что коронавирус способен запускать аутоиммунные процессы. Вероятно также, что у некоторых пациентов вирус может сохраняться в организме долгое время, вызывая различные нарушения иммунной системы.

Ученые отметили, что это открытие нельзя пока считать прорывом в науке, поскольку эти результаты необходимо проверить в более масштабных исследованиях с участием разных групп пациентов. Однако полученные данные приблизили научное сообщество к возможному созданию клинического теста, который позволит диагностировать постковидный синдром.

Постковидный синдром официально зарегистрирован в международной классификации болезней (МКБ-10). Он также известна как «Long COVID». Синдром проявляется у 10–20% пациентов в виде сохранения некоторых признаков острого периода коронавирусной инфекции и присоединения новых симптомов в то время, когда вирус в организме уже не определяется. Проявления могут сопровождать человека более 12 недель, а в некоторых случаях — около года.