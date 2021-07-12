 

Кличко занял первое место в рейтинге глав госадминистраций по версии журнала “Корреспондент”

12.07.2021, 17:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мэр Киева Виталий Кличко продолжает удерживать 1-е место нашего рейтинга. Он уверенно выиграл столичные выборы в октябре 2020 года и сформировал в Киевсовете собственное большинство. А теперь все активнее задумывается о возвращении на всеукраинский политический уровень”, – сказано в материале. 

Второе место получил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко с результатом 3,10 балла, третье – глава Киевской ОГА Василий Володин с 3,03 балла. Последние места у глав Луганской и Херсонской областей с результатами 1,98 и 1,95 балла.

фотогалерея
(1 из 3)


Фото: korrespondent.net


Фото: korrespondent.net


Фото: korrespondent.net

Журналисты издания и эксперты составили рейтинг на основе ряда показателей: экономического, политического, поддержки в местном совете, отношений с центральной властью, поддержки в парламенте и медийности на уровне страны. 

“Оценивая рейтинги глав ОГА и единственного главы столичной госадминистрации, мы исходили из допущения, что нам важны для присвоения места как экономические показатели региона, так и личный политический вес”, – отмечается в статье.

В составлении рейтинга участвовали политические эксперты Константин Бондаренко, Дмитрий Воронков, Валентин Гайдай, Владимир Германов, Алексей Голобуцкий, Александр Крамаренко, Светлана Кушнир, Сергей Литвинов, Валерий Литонинский, Евгений Магда, Дмитрий Марунич, Андрей Миселюк, Александра Решмедилова, Виталий Романченко, Сергей Слободчук, Ирина Тиран, Альберт-Лейзер Фельдман, Павел Харламов.

Контекст:

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре. Он занимает должность мэра Киева с июня 2014 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / 19-летний сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился – СМИ

03.02 / Вакцина от COVID-19 AstraZeneca более эффективна при увеличении интервала между двумя уколами

28.11 / Украина планирует купить у Турции пять беспилотников

28.12 / Яценюк: Провал 2020 года – потеря веры людей во власть и в будущее. Но Украина вновь выстояла

31.10 / По делу о теракте в Ницце задержан еще один человек

11.07 / Названы сроки появления результатов испытаний российской вакцины

05.06 / Диктатуры никогда не бывают благодарны за верность. Сожрав дальних, принимаются за ближних – Невзоров о России

13.01 / 73-летний Алибасов усомнился в своем отцовстве и заставил мать будущего ребенка пройти ДНК-тест

18.10 / В Москве за сутки умер 51 пациент с коронавирусом

20.06 / Врачи указали на правила безопасности при жаре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика