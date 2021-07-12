Кличко занял первое место в рейтинге глав госадминистраций по версии журнала “Корреспондент”

“Мэр Киева Виталий Кличко продолжает удерживать 1-е место нашего рейтинга. Он уверенно выиграл столичные выборы в октябре 2020 года и сформировал в Киевсовете собственное большинство. А теперь все активнее задумывается о возвращении на всеукраинский политический уровень”, – сказано в материале.

Второе место получил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко с результатом 3,10 балла, третье – глава Киевской ОГА Василий Володин с 3,03 балла. Последние места у глав Луганской и Херсонской областей с результатами 1,98 и 1,95 балла.

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Фото: korrespondent.net



Фото: korrespondent.net



Фото: korrespondent.net

Журналисты издания и эксперты составили рейтинг на основе ряда показателей: экономического, политического, поддержки в местном совете, отношений с центральной властью, поддержки в парламенте и медийности на уровне страны.

“Оценивая рейтинги глав ОГА и единственного главы столичной госадминистрации, мы исходили из допущения, что нам важны для присвоения места как экономические показатели региона, так и личный политический вес”, – отмечается в статье.

В составлении рейтинга участвовали политические эксперты Константин Бондаренко, Дмитрий Воронков, Валентин Гайдай, Владимир Германов, Алексей Голобуцкий, Александр Крамаренко, Светлана Кушнир, Сергей Литвинов, Валерий Литонинский, Евгений Магда, Дмитрий Марунич, Андрей Миселюк, Александра Решмедилова, Виталий Романченко, Сергей Слободчук, Ирина Тиран, Альберт-Лейзер Фельдман, Павел Харламов.

Контекст:

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре. Он занимает должность мэра Киева с июня 2014 года.

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