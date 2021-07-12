 

Данилов опроверг информацию о намерении СНБО создать реестр запрещенных СМИ

12.07.2021, 17:18, Новости дня
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Член правления Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев 9 июля заявил, что СНБО принял “окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов – того самого “Укркомнадзора”. Тульев говорил, что он вошел в состав рабочей группы по вопросам технической реализации реестра.

Реагируя на это, Данилов назвал информацию недостоверной.

“Вы помните, что один молодой человек, который по просьбе своей организации включен в рабочую группу, заявил о том, что якобы аппарат СНБО должен создать какой-то санкционный реестр с запретом СМИ? Это совершенно не отвечает действительности… Мы этим вопросом не занимаемся”, – сказал Данилов.

Он добавил, что СНБО в настоящее время приводит в соответствие список СМИ, которые уже несколько лет находятся под санкциями. Речь идет о большом перечне, среди которых телеканалы NewsOne и ZIK, социальные сети “ВКонтакте”, “Одноклассники” и другие.

https://www.facebook.com/news24ukraine/videos/1301863540216926/

Контекст:

15 мая 2017 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года о физических и юридических лицах, против которых вводятся антироссийские санкции на срок от одного года до трех лет. В санкционном списке оказались, в частности, соцсети “ВКонтакте” и “Одноклассники”, сервисы mail.Ru и “Яндекс”, сайты российских антивирусных компаний “Лаборатория Касперского” и “Доктор Веб”.

Позже санкции продлевали и расширяли. В частности, 2 мая 2018 года СНБО ввел новые и продлил старые санкции против граждан и юридических лиц России, которые связаны с российской агрессией против Украины, расширив список запрещенных сайтов.

4 февраля 2021 года Голосеевский райсуд Киева постановил заблокировать в Украине 426 сайтов, среди которых, в частности, российские и украинские средства массовой информации. В список попали российское агентство РБК, украинский сайт From-UA, блог-платформа LiveJournal и другие. Но 25 февраля уголовное производство, по которому суд вынес решение, закрыли.

Для регулирования деятельности информационных ресурсов, в том числе в интернете, был подготовлен законопроект “О медиа” №2693 авторства нардепов от “Слуги народа”. Он был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. Его отправили на повторное первое чтение, но затем в 2020 году зарегистрировали еще два других законопроекта о медиа.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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