Зеленский не планирует обсуждать с Меркель вопрос денежной компенсации за “Северный поток – 2” – спикер президента

Об этом спикер главы Украинского государства Сергей Никифоров рассказал 12 июля на брифинге в Берлине, трансляцию вел канал “Украина 24”.

“Позиция Владимира Зеленского такова: “Северный поток-2″ – это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. И именно поэтому, я думаю, о каких-либо экономических компенсациях речь идти не будет”, – сказал он.

Как отметил Никифоров, Зеленский постоянно говорит о том, что будет пытаться остановить строительство “Северного потока – 2″ аж до момента, когда по нему пойдет газ, и после этого”. По словам спикера, это – “программа максимум” главы Украинского государства в вопросе газопровода.

“Если не удастся это сделать, тогда мы говорим о гарантиях безопасности – возвращение временно оккупированных территорий, а не денежная компенсация”, – добавил Никифоров.

Контекст:

11 июля Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. В программе визита – встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и другими официальными лицами.

Он уже встретился с кандидатом в канцлеры Германии, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом. Собеседники говорили в том числе о “Северном потоке – 2”.

Меркель примет Зеленского на ужине 12 июля в федеральной канцелярии в Берлине, среди тем разговора лидеров двух стран – реформы в Украине и отношения с Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал “принципиальный разговор” Зеленского с Меркель по “Северному потоку – 2”. По его словам, газопровод – это угроза прежде всего в сфере безопасности и Украина не отступит от своей позиции в этом. “Это будет разговор партнеров”, – отмечал глава украинского МИД.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Агентство Bloomberg сообщило 25 июня, что США и Германия договариваются, как укрепить энергетическую инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы после запуска газопровода “Северный поток – 2”.

Зеленский говорил, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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