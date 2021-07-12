 

“Надежный тыл всегда с тобой”. Жена Ямы позировала топлес на кухне

12.07.2021, 17:18, Новости дня
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Фотосессия пары проходила на кухне. Супруга хореографа выбрала для съемки джинсы с высокой посадкой.

“Хочу сказать спасибо за семью, за теплый дом, заботу, поддержку и доброту. Любим, надежный тыл всегда с тобой”, – подписала она фото.

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Публикация от Liliya Yama (@liliya_yama)

Контекст:

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015). 

Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.

После переезда в столицу Яма занимался в киевском “Данс-центре” и выступал в Украинской федерации современного танца.

Он принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу “Україна має талант” и “Танцюють всі!”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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