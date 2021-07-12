 

В Сибири на территории Якутии ученые обнаружили образцы древнейших вирусов

12.07.2021, 17:14, Разное
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Российские исследователи обнаружили образцы древнейших вирусов, обитающих на Земле. Следы микроорганизмов выявили на территории Якутии в Сибири, они до сих пор могут представлять опасность для человечества.
Вирусы являются одними из самых распространенных форм жизни на Земле. Обитателями планеты они являются с самых ранних времен ее образования. Российские исследователи обнаружили самые древние образцы вирусов в Якутии. Микроорганизмы находились в останках, найденных в сибирских захоронениях. Возраст зубов, в тканях которых и находились вирусные частицы, исследователи датируют 30 тысячами лет. При этом эксперты отмечают, что ранее медицина не сталкивалась с подобными патогенами.

Главной особенностью открытия стало то, что, по убеждениям специалистов, вирусы в выкопанных останках могут и сейчас представлять опасность для человека. Всего тысячу лет назад они, вполне возможно, еще были активны и распространялись по территории, заражая людей.

Среди выявленных болезнетворных организмов исследователи выделили четыре различных вида. Сейчас они находятся в зоне вечной мерзлоты, однако из-за глобального потепления вирусы могут попасть в окружающую среду в любой момент. К каким последствиям приведет такой поворот событий, сложно даже представить.

Источник: rusargument.ru



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