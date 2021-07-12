Принц Уильям после поражения Англии в финале Евро-2020 не смог сдержать эмоций

Стала известна реакция королевской семьи Великобритании после проигрыша сборной Англии в финальном матче Евро-2020. Как оказалось, принц Уильям так расстроился поражению любимой команды, что не смог сдержать эмоций.

Вчера состоялась финальная игра Чемпионата Европы по футболу, за главный приз которого боролись сборные Италии и Великобритании. Несмотря на боевой настрой, команда из страны-родоначальницы популярной игры, не смогла преодолеть натиска своих противников. В итоге после послематчевых пенальти победу одержали итальянские спортсмены. Такой финал Евро-2020 очень сильно расстроил фанатов футбола в Англии.

Вместе со своими соотечественниками переживали за родную сборную и члены королевской семьи. В СМИ появилась информация о реакции принца Уильяма на игру англичан с итальянцами. Его неподдельные эмоции не оставили равнодушными никого, настолько сильно переживал супруг Кейт Миддлтон за своих соотечественников.

Несмотря на поражение Англии, герцог Кембриджский похвалил футболистов за их борьбу и стремление к победе. Результат, который показали игроки, принц Уильям назвал отличным итогом достойного пути, вся Британия, уверен он, может гордиться своей командой. Стоит отметить, что в финал евро команда из Туманного Альбиона попала впервые в истории. Поэтому считать провальной их игру в чемпионате никак нельзя. Кроме того, как пишет «Слово и дело», член монаршего семейства поздравил с победой соперников из Италии, для которой победный кубок стал уже вторым спустя 53 года после первого триумфа на Евро.

Источник: slovodel.com