Развод, проблемы со здоровьем и внебрачный сын: как сложилась жизнь звезды сериала “Солдаты”
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Актриса
Наталья Гудкова родом из Нижнего Новгорода. У звезды сериалов
“Акушерка”, “Солдаты” и “Доярка из Хацапетовки”
есть брат-двойняшка – Иван Гудков, сделавший успешную карьеру в кино. Он оператор–постановщик.
Наталья
Гудкова окончила Школу-студию МХАТ в 2000 году. Ее кинодебют состоялся через
три года после получения диплома. Всего в творческой копилке 43-летней Гудковой
без малого 60 картин.
Личная
жизнь
Артистка
пошла под венец в год окончания вуза. В мужья Наталья Гудкова выбрала однокурсника
Дениса Манохина. Пара почти сразу
обзавелась малышом. Сына чета назвала Николаем.
Супружество оказалось для молодых людей тяжким испытанием. Наталье и ее сыну пришлось
жить у родителей мужа. Денис брался за любую работу, чтобы прокормить семью. Манохин
трудился даже на стройке. Этот брак звезды сериала “Солдаты” просуществовал
всего пять лет. После развода Денис перебрался в США. Николай, которому уже 21
год, поддерживает отношения с папой.
Наталье
Гудковой приписывали роман с режиссером ленты “Солдаты” Сергеем
Арлановым. Об интрижке знаменитостей заговорили после их совместной работы в
сериале.
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В
2010 году актриса родила мальчика, которого назвала Владимиром. Второй ребенок
звезды появился вне брака. Гудкова личность отца маленького Вовы тщательно скрывает.
СМИ удалось выяснить, что у мужчины есть семья и уходить от жены он не
собирается. Более того, таинственный папа не считает Владимира своим ребенком.
Звезда
сериала “Солдаты” надеется, что когда-нибудь ее младший сын обретет
отца. Наталья Гудкова не будет препятствовать общению мальчика с родителем. “С
папой Вовы ситуация сложная, мы оба в ней виноваты”, – сказала актриса
отечественных теленовелл в одном из интервью.
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Проблемы
со здоровьем
В
2005 году из-за перегрузок на съемках у Натальи Гудковой обострились проблемы с
позвоночником. Медики диагностировали у звезды грыжу между позвонками. Актриса
перенесла сложную операцию.
Хирургического
вмешательства пришлось ждать шесть месяцев. Это время Наталья вспоминает с
ужасом. От боли женщина не могла передвигаться. Артистка постоянно принимала сильнейшие обезболивающие.
Попав
в трудную ситуацию Гудкова обнаружила, что не нужна никому, кроме родственников.
Наталья много молилась. Актриса уверена, что именно вера в Бога поставила ее на
ноги.
Наталья
Гудкова сегодня
Актриса
продолжает активно работать. В марте состоялась премьера теленовеллы “Акушерка.
Счастье на заказ”, в которой Наталья сыграла одну из главных ролей. Гудкова
сосредоточена на воспитании 11-летнего Вовы. Актриса ведет аккаунт в “Инстаграм”,
где рассказывает об успехах отпрыска и общается с поклонниками.
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