Развод, проблемы со здоровьем и внебрачный сын: как сложилась жизнь звезды сериала “Солдаты”

Актриса

Наталья Гудкова родом из Нижнего Новгорода. У звезды сериалов

“Акушерка”, “Солдаты” и “Доярка из Хацапетовки”

есть брат-двойняшка – Иван Гудков, сделавший успешную карьеру в кино. Он оператор–постановщик.

Наталья

Гудкова окончила Школу-студию МХАТ в 2000 году. Ее кинодебют состоялся через

три года после получения диплома. Всего в творческой копилке 43-летней Гудковой

без малого 60 картин.

Личная

жизнь

Артистка

пошла под венец в год окончания вуза. В мужья Наталья Гудкова выбрала однокурсника

Дениса Манохина. Пара почти сразу

обзавелась малышом. Сына чета назвала Николаем.

Супружество оказалось для молодых людей тяжким испытанием. Наталье и ее сыну пришлось

жить у родителей мужа. Денис брался за любую работу, чтобы прокормить семью. Манохин

трудился даже на стройке. Этот брак звезды сериала “Солдаты” просуществовал

всего пять лет. После развода Денис перебрался в США. Николай, которому уже 21

год, поддерживает отношения с папой.

Наталье

Гудковой приписывали роман с режиссером ленты “Солдаты” Сергеем

Арлановым. Об интрижке знаменитостей заговорили после их совместной работы в

сериале.

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В

2010 году актриса родила мальчика, которого назвала Владимиром. Второй ребенок

звезды появился вне брака. Гудкова личность отца маленького Вовы тщательно скрывает.

СМИ удалось выяснить, что у мужчины есть семья и уходить от жены он не

собирается. Более того, таинственный папа не считает Владимира своим ребенком.

Звезда

сериала “Солдаты” надеется, что когда-нибудь ее младший сын обретет

отца. Наталья Гудкова не будет препятствовать общению мальчика с родителем. “С

папой Вовы ситуация сложная, мы оба в ней виноваты”, – сказала актриса

отечественных теленовелл в одном из интервью.

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Проблемы

со здоровьем

В

2005 году из-за перегрузок на съемках у Натальи Гудковой обострились проблемы с

позвоночником. Медики диагностировали у звезды грыжу между позвонками. Актриса

перенесла сложную операцию.

Хирургического

вмешательства пришлось ждать шесть месяцев. Это время Наталья вспоминает с

ужасом. От боли женщина не могла передвигаться. Артистка постоянно принимала сильнейшие обезболивающие.

Попав

в трудную ситуацию Гудкова обнаружила, что не нужна никому, кроме родственников.

Наталья много молилась. Актриса уверена, что именно вера в Бога поставила ее на

ноги.

Наталья

Гудкова сегодня

Актриса

продолжает активно работать. В марте состоялась премьера теленовеллы “Акушерка.

Счастье на заказ”, в которой Наталья сыграла одну из главных ролей. Гудкова

сосредоточена на воспитании 11-летнего Вовы. Актриса ведет аккаунт в “Инстаграм”,

где рассказывает об успехах отпрыска и общается с поклонниками.