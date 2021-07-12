 

Мнение: Рвение

12.07.2021, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вакцинация с 1 августа будет обязательной даже для тех туристов, которые приезжают в Краснодарский край на один-три дня. Об этом сообщили региональные власти.

Ранее также сообщалось, что туристам, не прошедшим вакцинацию в течение трех дней с момента заселения в гостиницу, будет грозить штраф в размере 30 тысяч рублей. Согласно новым дополнениям в курортные правила, гостиницы будут принимать непривитых постояльцев с отрицательным ПЦР-тестом при условии, что в течение трех дней турист обратится в прививочный пункт и начнет курс вакцинации.

По-моему, это лайфхак под названием "как окончательно добить курорты Краснодарского края" с контрольной очередью из авиационной пушки в голову.

Ну, то есть, конечно, нужно изображать деловитость и озабоченность. Если президент окончательно уехал в прерию вечной охоты за призраками, то всей вертикали приходится как-то выкручиваться, чтобы соответствовать его представлениям о реальности. Но все-таки какие-то границы для служебного рвения должны быть.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.01 / «Женщины больше не нужны» – небольшая корректировка генома позволяет родить любому мужчине

06.05 / День рождения принца Арчи: поздравления от Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принца Чарльза и Камиллы

26.09 / Виктория Дайнеко сожалеет о прекращении общения с Аллой Пугачевой после “Фабрики звезд”

10.07 / «Какая прелесть! Хочу такую же!» – Самую маленькую собаку в мире клонировали 49 раз

12.07 / Проехали на дурака: Американские военные устроили за собой погоню

24.04 / Что будет с курсом рубля в мае

11.03 / В Челябинске в троллейбусе умерла женщина

07.06 / Подборка сообщений Радио Свобода – Свободная Европа

23.12 / Елена Исинбаева готовит для финала «Ледникового периода» сюрприз

02.04 / Исследователи разработали перчатку для людей с параличом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика