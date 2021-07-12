Мнение: Рвение

Вакцинация с 1 августа будет обязательной даже для тех туристов, которые приезжают в Краснодарский край на один-три дня. Об этом сообщили региональные власти.

Ранее также сообщалось, что туристам, не прошедшим вакцинацию в течение трех дней с момента заселения в гостиницу, будет грозить штраф в размере 30 тысяч рублей. Согласно новым дополнениям в курортные правила, гостиницы будут принимать непривитых постояльцев с отрицательным ПЦР-тестом при условии, что в течение трех дней турист обратится в прививочный пункт и начнет курс вакцинации.

По-моему, это лайфхак под названием "как окончательно добить курорты Краснодарского края" с контрольной очередью из авиационной пушки в голову.

Ну, то есть, конечно, нужно изображать деловитость и озабоченность. Если президент окончательно уехал в прерию вечной охоты за призраками, то всей вертикали приходится как-то выкручиваться, чтобы соответствовать его представлениям о реальности. Но все-таки какие-то границы для служебного рвения должны быть.

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