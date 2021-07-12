Байкеры и спортсмены приедут в Рыбинск на День города

12.07.2021, 17:05, Новости

Теги: Праздник, Спорт, Транспорт

Рыбинск в День города посетят члены первого московского клуба «Harley-Davidson».

Ожидается, что в Рыбинск приедут более ста байкеров. В нашем городе члены первого московского клуба «Harley-Davidson» пробудут несколько дней. Основные мероприятия с участием байкеров запланированы на 7 августа, когда у Дворца спорта «Полёт» развернётся выставка легендарных мотоциклов.

Члены первого московского клуба «Harley-Davidson» примут участие в праздновании 950-летнего юбилея Рыбинска по приглашению главы города Дениса Добрякова. «Железная» делегация будет насчитывать больше100 мотоциклов. 6 августа гости прибудут в Спасское. А 7 числа байкеры проедут по всему Рыбинску.

— Планируемый маршрут: Спасское — Левый берег — Волжский — Переборский тракт — Веретье — Центр. Около 13:00 члены первого московского клуба «Harley-Davidson» выставят свои мотоциклы у Дворца спорта «Полёт», где любой желающий сможет познакомиться с мототехникой и сделать фотографии на память. Это будет яркое и запоминающее событие в рамках празднования 950-летия города, — пояснили в управлении культуры Рыбинска.

Первый московский клуб «Harley-Davidson» образован 4 июля в 2005 году. Он объединяет людей самых разных возрастов, национальностей и рода занятий из Москвы, Ярославля, Казани, Челябинска, Астрахани и других регионов страны. Сейчас члены клуба возвращаются из поездки по Абхазии.

7 августа в рамках мероприятий праздничной программы 950-летия города Рыбинска состоится яркое беговое событие – Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь» проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу». Рыбинск считается у любителей легкой атлетики подходящим местом для личных рекордов: трасса, которая проходит по Волжской набережной, — ровная, без больших перепадов высот. Спортивное событие пройдет в городе в седьмой раз. Регистрация на марафон открыта на сайте https://russiarunning.com/event/Rybinsk2021.

Кроме того, 7 августа в Рыбинске пройдет беговой полумарафон «Великий хлебный путь».

Участие в Рыбинском полумарафоне — отличная возможность совместить приятное с полезным. По большей части трасса полумарафона пролегает в историческом центре города, мимо известных памятников истории и архитектуры: от ДС «Полет» по Волжской набережной до моста через Волгу в одном направлении и по нижнему ярусу набережной Волги – в обратном.

Участников полумарафона ждут традиционные дистанции. В зависимости от уровня подготовки можно подать заявку на 21,1 км, 10 км и 3 км. Для маленьких спортсменов предусмотрены дистанции 300 м и 600 м. Онлайн-регистрация продолжается, о количестве свободных мест информацию можно получить на сайте марафона и здесь же оставить свою заявку.

Сейчас прорабатываются организационные моменты, чтобы провести забеги легкоатлетов с учетом эпидемиологической обстановки. Обязательным требованием к участникам является наличие средств индивидуальной защиты: маски и перчатки. Все участники пройдут процедуру термометрии. Для соблюдения социальной дистанции в стартовой зоне нанесут специальную разметку и оборудуют места для обработки рук антисептиком.

Ознакомиться с программой стартов, правилами участия можно https://russiarunning.com/event/Rybinsk2021. Завершится регистрация на полумарафон 6 августа.

Пресс-служба администрации города Рыбинска