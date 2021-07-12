В Рыбинске прививку от коронавируса сделали 28 тысяч жителей
 

В Рыбинске прививку от коронавируса сделали 28 тысяч жителей

12.07.2021, 16:56, Новости
Теги: ,

В Рыбинске продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

Первый компонент вакцины поставили 28076 человек, что составляет около 15% от населения города и 31% от плановых показателей, которые необходимо достичь для выработки коллективного иммунитета.

С конца июня в городе произошел скачкообразный рост заболеваемости коронавирусом. С 3 июля открыты последние резервные ковид-койки на базе городской больницы № 4. На сегодняшний день с госпитализацией ковид-больных проблем нет, резерв коечного фонда составляет около 20%. Количество коек с подведенным кислородом не менее 160. Количество аппаратов ИВЛ – 18. Ежедневно в рыбинских больницах 5-10 человек находятся в тяжелом жизнеугрожающем состоянии.

Вероятность заболевания у привитого человека значительно ниже, течение болезни проходит легче, снижается тяжесть осложнений. Главная задача сейчас – создать коллективный иммунитет, привить как можно большее количество людей. На данный момент полный курс вакцинации прошли 19 817 человек.

– Сейчас активность горожан в отношении прививочной кампании значительно выросла, по этой причине иногда медучреждения испытывают недостаток препарата. Никаких запасов вакцины не создается. В силу специфики препарата она имеет ограниченный срок годности несколько месяцев и используется прямо «с колес». Резервируется только соответствующее количество второго компонента. Поставки осуществляются ритмично, в еженедельном режиме. 10 июля в регион поступила очередная партия вакцины Спутник-V, 2400 доз из неё в ближайшие дни будут направлены в Рыбинск, – отметил Константин Ветров, уполномоченный по вопросам социальной политики и здравоохранения.

Прививочные бригады выезжают на крупные предприятия, учреждения торговли и образования. Это самый удобный способ привиться для работающих горожан. Заинтересованные организации могут обращаться в лечебные учреждения.

В Общественно-культурном центре по адресу: улица Чкалова, 89 с 6 июля организовали третий выездной прививочный пункт. Он находится в фойе на первом этаже и работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00.

Так же продолжает работать прививочный пункт на 2 этаже ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) ежедневно, в том числе в воскресенье с 13:00 до 18:00. Суббота – с 15:00-18:00.

Прививочный пункт в МФЦ (пр. Батова, 1) работает по будням ежедневно с 13:00-18:00, кроме выходных и праздничных дней.

Предварительная запись в выездном пункте не требуется, прививки делаются в порядке живой очереди, с собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Кроме того, конечно прививку от COVID-19 можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Записаться на удобную дату и время — через портал Госуслуг, по телефону или при личном визите в медицинское учреждение.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

09.07 / День города Рыбинска проведут с учетом антиковидных требований

08.07 / В Рыбинской городской больнице №1 открылся филиал отдела ЗАГС и введен в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс

05.07 / Билеты за вакцинацию на открытие виртуального концертного зала

28.06 / В Рыбинске за неделю вакцину от коронавируса поставили более 2 000 человек

21.06 / Препарат COVID-19 на основе травяной формулы – гранулы Тай Шен, разработанный компанией Beijing Handian Pharmaceutical Co. Ltd. будет запущен в продажу в ближайшее время

21.06 / Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции

21.06 / Почти три тысячи рыбинцев пострадали от присасывания клещей с начала 2021 года

18.06 / В Ярославской области прошла Всероссийская акция Минздрава «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»

17.06 / Участники бегового сверхмарафона пробежали по Рыбинску

15.06 / Темпы вакцинации в Рыбинске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика