В Рыбинске прививку от коронавируса сделали 28 тысяч жителей

12.07.2021, 16:56, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

Первый компонент вакцины поставили 28076 человек, что составляет около 15% от населения города и 31% от плановых показателей, которые необходимо достичь для выработки коллективного иммунитета.

С конца июня в городе произошел скачкообразный рост заболеваемости коронавирусом. С 3 июля открыты последние резервные ковид-койки на базе городской больницы № 4. На сегодняшний день с госпитализацией ковид-больных проблем нет, резерв коечного фонда составляет около 20%. Количество коек с подведенным кислородом не менее 160. Количество аппаратов ИВЛ – 18. Ежедневно в рыбинских больницах 5-10 человек находятся в тяжелом жизнеугрожающем состоянии.

Вероятность заболевания у привитого человека значительно ниже, течение болезни проходит легче, снижается тяжесть осложнений. Главная задача сейчас – создать коллективный иммунитет, привить как можно большее количество людей. На данный момент полный курс вакцинации прошли 19 817 человек.

– Сейчас активность горожан в отношении прививочной кампании значительно выросла, по этой причине иногда медучреждения испытывают недостаток препарата. Никаких запасов вакцины не создается. В силу специфики препарата она имеет ограниченный срок годности несколько месяцев и используется прямо «с колес». Резервируется только соответствующее количество второго компонента. Поставки осуществляются ритмично, в еженедельном режиме. 10 июля в регион поступила очередная партия вакцины Спутник-V, 2400 доз из неё в ближайшие дни будут направлены в Рыбинск, – отметил Константин Ветров, уполномоченный по вопросам социальной политики и здравоохранения.

Прививочные бригады выезжают на крупные предприятия, учреждения торговли и образования. Это самый удобный способ привиться для работающих горожан. Заинтересованные организации могут обращаться в лечебные учреждения.

В Общественно-культурном центре по адресу: улица Чкалова, 89 с 6 июля организовали третий выездной прививочный пункт. Он находится в фойе на первом этаже и работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00.

Так же продолжает работать прививочный пункт на 2 этаже ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) ежедневно, в том числе в воскресенье с 13:00 до 18:00. Суббота – с 15:00-18:00.

Прививочный пункт в МФЦ (пр. Батова, 1) работает по будням ежедневно с 13:00-18:00, кроме выходных и праздничных дней.

Предварительная запись в выездном пункте не требуется, прививки делаются в порядке живой очереди, с собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Кроме того, конечно прививку от COVID-19 можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Записаться на удобную дату и время — через портал Госуслуг, по телефону или при личном визите в медицинское учреждение.

Пресс-служба администрации города Рыбинска