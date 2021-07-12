 

«Алмаз-Антей» вошел топ-20 крупнейших оборонных компаний мира

12.07.2021, 16:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» вошел в топ-20 крупнейших оборонных компаний мира по версии американского еженедельника Defense News. Это единственное предприятие российского ОПК, вошедшее в рейтинг.

Рейтинг составлен по объему выручки по состоянию на 2021 год. Первые пять мест занимают американские компании – Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman и General Dynamics. За ними следуют предприятия из Европы и Китая, информирует РИА «Новости».

«Алмаз-Антей» расположился на 20-м месте с выручкой чуть более 6 млрд долларов, опустившись на три строчки по сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года.

42-е место заняло еще одно российское предприятий – корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ее выручка составляет 2,9 млрдв долларов, в 2020 году предприятие занимало 35-е место.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в этой связи заявил, что к составленному американскими экспертами рейтингу нужно относиться осторожно.

«Это видение интересное, оно достойно уважения, но это не священная книга. Мы должны понимать, что рейтинг составляется по открытым данным. И какие данные авторы хотели насобирать, какие смогли насобирать, те и использовали», – сказал эксперт. По его мнению, уменьшение количества российских компаний неслучайно. «Или американцы не хотят нас включать, или наши компании предпочитают отмалчиваться, понимая, что любые их показатели могут стать причиной введения дополнительных санкций», – заключил он.

Ранее Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ, SIPRI) опубликовал доклад о состоянии мировой торговли вооружениями; РФ и США в документе названы основными экспортерами в этой области в период с 2014 по 2018 год.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.04 / Шрайк: Такого трэша, как на округе №87, не было давно. Даже регионалы, обычно не склонные к компромиссам, проводили перевыборы на самых адских округах

06.07 / Администрация Байдена пересматривает санкционную политику в сторону смягчения – The Wall Street Journal

31.03 / Ученые уточнили время формирования кислородной атмосферы на Земле

02.03 / Немецкий экспорт в Британию сократился на 30% из-за Brexit

13.02 / Под маркой Facebook выйдут первые умные часы

15.10 / В Москве ужесточили контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте

22.02 / Киев прокомментировал расследование крушения Boeing под Тегераном

10.09 / Народ Беларуси хочет настоящей демократии, а не “российской” – Зеленский

17.06 / Лидеры РФ и США обсудили деблокирование минского процесса

27.10 / В Белоруссию не пустили почти 600 иностранцев «спортивного телосложения»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика