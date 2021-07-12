«Алмаз-Антей» вошел топ-20 крупнейших оборонных компаний мира

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» вошел в топ-20 крупнейших оборонных компаний мира по версии американского еженедельника Defense News. Это единственное предприятие российского ОПК, вошедшее в рейтинг.

Рейтинг составлен по объему выручки по состоянию на 2021 год. Первые пять мест занимают американские компании – Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman и General Dynamics. За ними следуют предприятия из Европы и Китая, информирует РИА «Новости».

«Алмаз-Антей» расположился на 20-м месте с выручкой чуть более 6 млрд долларов, опустившись на три строчки по сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года.

42-е место заняло еще одно российское предприятий – корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ее выручка составляет 2,9 млрдв долларов, в 2020 году предприятие занимало 35-е место.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в этой связи заявил, что к составленному американскими экспертами рейтингу нужно относиться осторожно.

«Это видение интересное, оно достойно уважения, но это не священная книга. Мы должны понимать, что рейтинг составляется по открытым данным. И какие данные авторы хотели насобирать, какие смогли насобирать, те и использовали», – сказал эксперт. По его мнению, уменьшение количества российских компаний неслучайно. «Или американцы не хотят нас включать, или наши компании предпочитают отмалчиваться, понимая, что любые их показатели могут стать причиной введения дополнительных санкций», – заключил он.

Ранее Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ, SIPRI) опубликовал доклад о состоянии мировой торговли вооружениями; РФ и США в документе названы основными экспортерами в этой области в период с 2014 по 2018 год.