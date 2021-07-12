 

Разработчики «Спутника V» заявили о его эффективности против новых штаммов COVID

12.07.2021, 16:46, Новости дня
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Результаты исследований Центра имени Гамалеи, опубликованные в ведущем международном журнале Vaccines, подтверждают высокую эффективность вакцины «Спутник V» против новых штаммов коронавируса, заявили разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи объявляют позитивные данные об эффективности препарата «Спутник V» против новых мутаций COVID-19, опубликованные в международном журнале Vaccines. Полученные результаты демонстрируют, что «Спутник V» сохраняет защитные свойства против новых штаммов. Снижение уровня эффективности у препарата «Спутник V» к ряду штаммов оказалось значительно меньшим по сравнению с данными, опубликованными производителями других вакцин», – сообщается в официальном Telegram-канале вакцины.

Отмечается также, что данные, полученные в ходе вакцинации населения в ряде стран (Мексика, Аргентина, Сербия, Бахрейн, Венгрия, Сан-Марино, ОАЭ и др.) демонстрируют, что «Спутник V» – одна из самых эффективных и безопасных вакцин против коронавируса.

«Спутник V» был первой вакциной, применяющей два разных аденовирусных вектора в ходе вакцинации. Исследования Центра имени Гамалеи продемонстрировали правоту подобного подхода – вируснейтрализующая активность вакцины против новых, более опасных штаммов, оказалась выше, чем у многих других вакцин», – сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что во время исследований в Сан-Марино российская вакцина показала высокую переносимость пожилыми людьми.

Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.



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