 

Путин: РФ многое сделала для независимости Украины

12.07.2021, 16:46, Новости дня
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Российский лидер Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной, сообщила пресс-служба Кремля.

Статья опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках. 

Глава государства указал, что возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной является большой общей бедой и трагедией. По его словам, подлинная суверенность Украины возможна именно партнерстве с Россией. 



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