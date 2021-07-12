Путин: РФ многое сделала для независимости Украины

Российский лидер Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной, сообщила пресс-служба Кремля.

Статья опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках.

Глава государства указал, что возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной является большой общей бедой и трагедией. По его словам, подлинная суверенность Украины возможна именно партнерстве с Россией.