 

Варвара Шмыкова подтвердила, что расстается с мужем после 10 лет знакомства

12.07.2021, 16:36, Разное
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29-летняя актриса и звезда сериала “Чики” Варвара Шмыкова подтвердила слухи, которые ходили в отечественных СМИ не один месяц – она и ее супруг, оператор Евгений Козлов разводятся. Причем, по иронии судьбы, бракоразводный процесс был назначен на сегодня, 12 июля, ровно в тот же день, когда они познакомились. Это произошло 10 лет назад. Актриса опубликовала фотографию, снятую в стиле фильма “Вечное сияние чистого разума”, а также скриншот переписки с будущим мужем и уведомление о суде и написала следующее:

12 июля.
В этот день мы с @zhekoz познакомились 10 лет назад, и на сегодня (так совпало) назначен наш официальный развод.
Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента, все в нашей жизни непостоянно и далеко не на все (хорошо, если хотя бы на себя) мы влияем, поэтому все что мы можем это ценить момент и людей, которые с нами его проживают 🙂
Это день благодарности за эмоции и впечатления, за искренность и близость, за приключения и пройденный путь.
Мы меняемся каждый день и это прекрасно.

Позже Евгений сделал аналогичный пост у себя в Instagram.

Варвара Шмыкова и Евгений Козлов познакомились в 2011 году в кафе, причем после знакомства инициативу проявила она. Со временем их отношения переросли в романтические. А во время их поездки на Эльбрус Евгений сделал Варваре предложение. Свадьбу они сыграли в 2016-м, а уже через родился их сын Корней. 

Слухи о том, что супруги расстались, появились в апреле этого года. Актриса перестала публиковать фото и сторис с мужем в социальные сети, а на светских мероприятиях и премьерах стала появляться в компании 32-летнего диджея Даниила Радлова. И лишь в середине июня Шмыкова опубликовала сторис с Даниилом, снятое в кровати, которое косвенно подтвердило все предположения ее подписчиков.

Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, июнь 2021 годаВарвара Шмыкова и Евгений КозловВарвара Шмыкова и Евгений Козлов с сыном Корнеем



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