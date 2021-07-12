 

Нижегородский судья санкционировал обыск на МКС по делу «открытого космоса»

12.07.2021, 16:31, Разное
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«Роскосмос» не смог доказать правоохранительным органам, что словосочетание «открытый космос» не является названием организации. Полиция настаивает на обыске Международной космической станции (МКС).

Служба радиоперехвата министерства юстиции заинтересовалась МКС после того, как перехватила опубликованные на сайте NASA переговоры российских космонавтов с Центром управления полётами (ЦУП). В разговоре неоднократно звучало словосочетание «открытый космос». Минюст заподозрил, что эта организация связана с ликвидированной нежелательной организацией «Открытая Россия» Михаила Ходорковского и передал дело в полицию. Полицейские явились в ЦУП и потребовали сообщить адрес и имена руководителей «Открытого космоса».

«Нам предъявили постановление суда в Нижнем Новгороде о проведении обыска на Международной космической станции. Мы объяснили, что она в космосе и отправить туда следователя и понятых невозможно. Теперь они требуют, чтобы станция совершила посадку на территории России, а в ЦУПе изымают компьютеры», – сообщил начальник Центра управления полётами в подмосковном Королёве Михаил Матюшин.

Словосочетание «Открытый космос» действительно не относится к какой-либо организации. Это лишь условное обозначение нахождения космонавта вне корпуса космического корабля. Однако юридическая машина запущена, уголовное дело возбуждено и прекратить его, как полагают наблюдатели, будет непросто. Следователи заявили, что в случае, если в компьютерах ЦУПа найдут любые упоминания «Открытого космоса», обыски пройдут в офисе Роскосмоса, а МКС принудят к посадке.

Более всего в Роскосмосе опасаются, что полиция каким-то образом попадёт на МКС и обнаружит там американских астронавтов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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