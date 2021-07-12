Миссия NASA нашла два озера подо льдом Антарктиды

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12.07.2021, 16:26, Новости дня
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Авторы работы при помощи спутника ICESat-2 составили карту активных подледных озер в Антарктиде и дали имена двум новым резервуарам воды.

Эти потенциально активные озера получили имена Подледниковое озеро Нижний Конвей (LSLC) и Подледниковое озеро Нижний Мерсер (LSLM). Они расположены рядом с ранее обнаруженными озерами и, возможно, были пропущены первоначальной миссией ICESat, поскольку попадали в узкие промежутки между наблюдениями.

“Открытие этих взаимосвязанных систем озер на границе ледяного дна, которые перемещают воду, со всеми этими воздействиями на гляциологию (наука о природных льдах во всех их разновидностях. – “ГОРДОН”), микробиологию и океанографию – это было большим открытием миссии ICESat”, – говорит гляциолог Мэтью Зигфрид из Колорадской горной школы.

Вместе с тем исследователи предполагают, что найденные озера находится в стадии осушения. Издание отмечает, что несколько недель назад один из тех же исследователей, которые обнаружили новые озера, гляциолог Хелен Фрикер из Института океанографии Скриппса, стала соавтором исследования, в котором подробно описывается случай осушение озера в Восточной Антарктиде. Оно исчезло за несколько дней.

ВИДЕОВидео: NASA Goddard / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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