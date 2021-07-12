Данилов анонсировал заседание СНБО в эту пятницу. Оно впервые пройдет не в Киеве

“Отдельно хотел отметить, что на эту пятницу Владимир Зеленский принял решение о проведении заседания СНБО. Оно будет проведено в одном из областных центров. Где именно – станет известно завтра. Повестка дня уже составлена президентом. Это будет первое выездное заседания СНБО, оно состоится непосредственно в регионе”, – заявил Данилов.

По его словам, на заседании рассмотрят вопросы региона, в котором соберется СНБО, а также вопросы национальной безопасности, НАТО и санкционной политики.

https://www.facebook.com/news24ukraine/videos/1301863540216926/

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