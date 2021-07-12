 

Почти 3 млн украинцев лично сталкивались с домашним насилием – опрос

12.07.2021, 16:26, Новости дня
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Как отмечают социологи, пережить домашнее насилие пришлось или приходится 10% женщин и 3% мужчин.

14% респондентов сказали, что с домашним насилием столкнулись их родственники. 12% – заявили, что такая проблема есть у их друзей. 10% – отметили, что знают о домашнем насилии у своих соседей.

Еще 13% опрошенных утверждают, что данная проблема затронула их знакомых, а 3% – коллег.

В то же время 60% украинцев заявили, что им неизвестно о случаях проявления домашнего насилия среди своего окружения.

Опрос проводился с 18-го по 28 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом “лицом к лицу” с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

По данным Госстата, численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41, 442 млн человек.

Контекст:

1 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.

В пояснительной записке к документу говорится, что за домашнее насилие наказывают преимущественно штрафом, но он не является эффективной мерой. Согласно тексту закона, после первого нарушения могут оштрафовать на сумму до 340 грн, отправить на общественные работы на 40 часов или отправить под административный арест на 10 суток. При повторном нарушении могут оштрафовать на сумму до 680 грн, отправить на общественные работы до 60 часов или админарест на срок до 15 суток.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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