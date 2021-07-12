В России военные при транспортировке уронили танк. Видео

В управлении ГИБДД по Сахалинской области проекту “Сибирь. Реалии” рассказали, что военную технику плохо закрепили на тягяче.

“Уронили танк. Лежит на дороге. Никто не пострадал”, – заявили в ведомстве.

Инцидент произошел на дороге у въезда в Южно-Сахалинск. Mash уточняет, что танк слетел с трала на повороте и “никто не пострадал, кроме чести”.

Как пишет издание Sakhalin.info, инцидент произошел в 15.00 по местному времени 12 июля (7.00 по Киеву), его перевернули и забрали с дороги к вечеру.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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