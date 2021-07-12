 

В России военные при транспортировке уронили танк. Видео

12.07.2021, 16:26, Новости дня
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В управлении ГИБДД по Сахалинской области проекту “Сибирь. Реалии” рассказали, что военную технику плохо закрепили на тягяче.

“Уронили танк. Лежит на дороге. Никто не пострадал”, – заявили в ведомстве. 

Инцидент произошел на дороге у въезда в Южно-Сахалинск. Mash уточняет, что танк слетел с трала на повороте и “никто не пострадал, кроме чести”. 

Как пишет издание Sakhalin.info, инцидент произошел в 15.00 по местному времени 12 июля (7.00 по Киеву), его перевернули и забрали с дороги к вечеру. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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