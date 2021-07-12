Эксперт: Европа не поможет Литве остановить поток нелегалов из Белоруссии

«Действия ведомства Frontex, в отличие от советской системы погранохраны, обеспечивает не абсолютный контроль над границей, а лишь относительный», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он оценил начало срочной операции Европейского пограничного агентства (Frontex) на литовско-белорусской границе из-за растущего потока нелегальных мигрантов в Прибалтику.

«К примеру, границу Северной и Южной Кореи перейти сложно – ногу может оторвать на минах. А границу Литвы и Белоруссии мигранты будут переходить и дальше», – убежден руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

В понедельник стало известно, что Агентство Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) начало срочную операцию на литовско-белорусской границы из-за растущего миграционного давления. Речь идет о растущем потоке нелегальных мигрантов, в первую очередь из азиатских стран, которые пытаются попасть в ЕС через границу Белоруссии и Литвы. На место направят дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеров для проведения собеседований с мигрантами, сообщил исполнительный директор Frontex Фабрис Лаггери. Frontex – ведомство, созданное в 2004 году для координации работы национальных погранслужб стран Евросоюза.

«Действия ведомства Frontex, в отличие от советской системы погранохраны, обеспечивают не абсолютный контроль над границей, а лишь относительный, – считает Межевич. – Снять проблему прорыва мигрантов невозможно без построения соответствующих защитных сооружений».

По мнению эксперта, литовские власти могли бы остановить поток нелегалов, если бы вступили в переговоры с Минском. Межевич напомнил, что открыв возможность для мигрантов, белорусские власти решили «наказать» Евросоюз за введенные санкции – и Литва с ее слабо укрепленной границей оказалась наиболее уязвимой. «Но Вильнюс не может вести переговоры, так как не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии», – считает эксперт.

Ранее схема «остановка потока нелегалов взамен на уступки» сработала в отношениях Еврсоюза и Турции, указал Межевич. «Реджеп Тайип Эрдоган угрожал снять препятствия для потока мигрантов из Сирии в Европу. Некий коллективный брюссельский разум действительно боится Турции, но при этом считает, что Белоруссии можно не бояться, – заметил эксперт. – Здесь есть определенная ошибка. В ЕС уверены, что изменить политику Турции они не могут, а в отношении Белоруссии они пока уверены в обратном. Я не уверен, что они правы».

Ранее группа депутатов сейма Литвы выступила с предложением объявить нелегальную миграцию из стран Азии с территории соседней Белоруссии гибридной агрессией против государства. Накануне президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой сообщил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса.

В минувшую субботу Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.