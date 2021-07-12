Роспотребнадзор ввел критерии для проведения массовых мероприятий

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление о критериях для проведения массовых мероприятий в российских регионах.

Их проведение будет зависеть от темпа прироста заболеваемости за неделю, охвата населения тестированием и коэффициента распространения коронавируса (среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции), передает ТАСС.

Как сообщается в тексте документа, мероприятия численностью до тысячи человек допускается проводить лишь в тех регионах страны, где рост числа заболевших COVID не превышает 10%.