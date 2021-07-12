 

Названы здоровые привычки, которые вредны для здоровья зубов

12.07.2021, 16:20, Разное
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Медики назвали пять здоровых привычек, которые негативно сказываются на состоянии зубов. Правильный уход за ротовой полости важен для нормальной работы всего организма.
Сейчас популярно пить много воды с лимоном. Потребление такой жидкости снимает усталость, предотвращает сонливость, улучшает состояние человека в психологическом плане. В то же время во рту кислая среда смешается с бактериями, поэтому разрушается эмаль. Эксперты советуют в день выпивать не более одного стакана с лимоном. К тому же этот напиток рекомендуется употреблять через трубочку.

Нельзя злоупотреблять покупными соками. В них содержится очень много сахара, он вредит здоровью зубов еще больше, чем вода с лимоном. Лучше съесть овощи и фрукты в натуральном виде.

Для перекусов между основными приемами пищи не нужно выбирать углеводы. Диетологи советуют питаться дробно 4-5 раз в день. Чем чаще человек ест, тем больше его зубы подвергаются негативному влиянию кислой среды. Для перекусов лучше выбрать морковь или же яблоко, поскольку хрустящие фрукты и овощи помогают зубам самоочищаться. Также подойдут жидкие молочные продукты, они не остаются на зубах и к тому же содержат кальций.

Противопоказана частая чистка зубов. Щетки, имеющие среднюю или же высокую жесткость, могут навредить деснам. Зубам достаточно легкого давления в течение двух минут.

Кислая пища смягчает эмаль, поэтому во время чистки ее можно повредить. После такой еды или же напитков рекомендуется просто прополоскать рот. Ротовой полости нужно 20 минут, чтобы после приема пищи восстановить рН.

Источник: profile.ru



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