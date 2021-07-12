Певица Анна Семенович спровоцировала слухи о тайной свадьбе

Популярная российская певица Анна Семенович накануне спровоцировала очередные слухи о том, что тайно вышла замуж. На официальной странице в социальной сети Instagram она опубликовала ролик, на котором предстала в эффектном свадебном платье на фоне храма.

На новом видео Анна Семенович кружится в подвенечном наряде с глубоким вырезом, который идеально подчеркивает ее грудь. Образ артистки дополнен вуалью, прикрывающей часть лица. В описании к посту экс-солистка группы «Блестящие» пожелала всем этим летом встретить свою вторую половину.

В комментариях подписчики начали выдвигать предположения по поводу того, что Анна Семенович тайно вышла замуж. Нашлись и те, кто заявил, что в таком образе певица предстала для съемок нового клипа. Преданные фанаты спросили, какие изменения произошли у исполнительницы в личной жизни, но пока не получили ответа.

Анна Семенович никогда не скрывала, что мечтает выйти замуж и стать матерью. Она даже заморозила свои яйцеклетки, чтобы у нее была возможность родить ребенка в более позднем возрасте.