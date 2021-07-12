Ухажеры, предатели и церковь: как живет не имеющая друзей звезда “Деффчонок” Полина Максимова

Актриса Полина Максимова является одной из самых ярких представительниц российского современного кинематографа. Звезда сериалов “Деффчонки”, “След”, “Возьми меня с собой” победила в международной номинации “лучшее преображение” после роли Жени в ленте “257 причин, чтобы жить”. Хотя многие считали, что ее героиня Леля навсегда поставит на ней крест актрисы одной роли. Также широкую известность актриса обрела благодаря главным ролям в кинокартинах “Последний кордон” и “Два Антона”.

Семья

Полина росла в творческой семье. Ее мать, отец и дедушка были актерами. Девушка тоже выбрала путь кинематографа. Еще в школе она ходила в драматический кружок, где добилась немалых успехов. После школы она поступила в “Щепку”.

Еще во время учебы начинающая актриса начала делать первые шаги в кино. дебютом стал сериал “Возьми меня с собой”, где она сыграла роль Наташи. Этот опыт открыл ей новую дорогу в мир заманчивого и такого жестокого кинематографа.

Роль Лели в “Деффчонках” принесла ей оглушительный успех, но потом зрители не узнали любимую актрису. В картине “Обратный отсчет” Максимова доказала, что способна перевоплотиться в совершенно нового персонажа, и далеко не легкомысленной девочки.

Ради съемок в картине Кирилла Плетнева “Без меня” Максимова остригла волосы и похудела на десять килограммов. В интервью Полина Максимова призналась, что ей было невыносимо тяжело во время съемок.

Ухажеры, церковь и ночные клубы

Однажды счастливая и гордая Полина Максимова трубила на весь мир о том, как счастлива в отношениях. После этого все рухнуло в один миг. Тогда актриса поняла, что если счастье не любит тишину, то по крайней мере обращаться с ним уж точно надо аккуратно. Особенно когда у тебя много завистников.

В “Щепке” за Полиной Максимовой ухлестывали сразу несколько ухажеров. Однако выбрала она Дмитрия Карпеева. Тогда им было по 19 лет. Полина была очень набожной девушкой, но при этом ее слабостью были ночные вечеринки в клубах. Кириллу не раз приходилось забирать ее оттуда. Все закончилось тем, что Полина Максимова на глазах у своего парня обнималась и целовалась с другим. Пара распалась.

Потом ходили слухи о ее романе со звездой “Дома-2” Алексеем Самсоновым. Но дальше фотографий в Сети и сплетен дело не зашло. Полина Максимова по уши влюбилась в пловца Никиту Лобинцева. Но он жил в США, и отношения не выдержали испытания расстоянием.

В 2015-м появились новости о том, что Полина Максимова встречается с певцом Алексеем Воробьевым. Она снималась в его клипах и проводила время в компании с ним. По словам самой актрисы, между ними не просто пробежала искра, а были “фейерверки и салюты”.

В 2018-м заговорили о том, что Полина Максимова сблизилась с продюсером ТНТ Артемом Чугуновым, но это не подтвердилось.

В одном из интервью Полина Максимова призналась, что ее окружают коварные люди. Она назвала свою жизнь чередой предательств.

“У меня и друзей толком нет”, – рассказывала она.

На съемках “257 причин, чтобы жить” Полина Максимова встретилась с Егором Корешковым. Коллега поддерживал ее в трудных ситуациях, в том числе когда не стало ее близкого человека. Вместе пара провела период самоизоляции и продолжает наслаждаться отношениями.