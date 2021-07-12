 

Деловые пространства появятся на месте двух долгостроев на севере Москвы

12.07.2021, 16:14, Разное
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Столичные власти обещают, что скоро москвичи забудут такое слово, как долгострой, ведь они делают все для того, чтобы такого явления в Москве не было. В городе реализуются несколько программ: например, “Индустриальные кварталы” и программа по стимулированию создания рабочих мест.

Цель первой программы – развитие заброшенных промзон и “депрессивных” территорий. Участники второй программы строят жилье и создают рабочие места за пределами ТТК и МКАД и получают от города серьезные льготы. В двух проектах можно участвовать одновременно: так инвесторы могут получить льготу, создавая рабочие места в рамках программы “Индустриальные кварталы”.

Согласно новым проектам, на месте двух долгостроев в Тимирязевском и Левобережном районах появятся общественно-деловые зоны, а значит, и более 800 рабочих мест. Здесь построят офисы, магазины, кафе, спортивные и досуговые центры.

Долгострой в Тимирязевском районе был заброшен 17 лет назад, а в Левобережном районе – 11. Городские власти планируют реорганизовать шесть территорий с такими постройками площадью свыше 7,7 гектара. Инвесторы готовы вложить в них более 21 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что за год программы “Индустриальные кварталы” власти подписали четыре договора о комплексном развитии территорий. В рамках проекта начался процесс развития экс-промзон “Октябрьское поле”, “Кунцево” и два участка в “Коровино”. Общая площадь этих территорий – более 60 гектаров. Объем инвестиций – около 160 миллиардов рублей.

Напомним, в Москве также реализуется программа “Мой район”. В городе развивается социальная инфраструктура: строятся здания образовательных учреждений, спортивные комплексы, объекты общественного транспорта, благоустраиваются дворы, парки, скверы и многое другое.

В Тимирязевском районе построены четыре здания кадетской школы №1, станция МЦК “Окружная”, детский сад, тоннель на Дмитровском шоссе, открыты станция метро “Петровско-Разумовская”, а также “Кризисный центр помощи женщинам и детям”. Здесь же благоустроены скверы на Дмитровском проезде и Тимирязевской улице, спортивно-гимнастический городок.

А в Левобережном районе открыта станция метро “Беломорская”, приведены в порядок парк “Прибрежный”, сквер у кинотеатра “Нева”, а также зона отдыха “Левобережный”. Помимо этого, организованы восемь новых маршрутов общественного транспорта.



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