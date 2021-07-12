Штамм коронавируса “Дельта” в Украине. Шмыгаль призвал наращивать темпы вакцинации

Глава Кабмина отметил, что Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие “Дельты” в Украине, поэтому необходимо увеличивать количество тестов на COVID-19 и наращивать лабораторные мощности для выявления этого штамма.

“Правительство планирует активно работать в этом направлении в последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости”, – заявил Шмыгаль.

В Украине за прошедшую неделю было сделано 563 тыс. прививок от COVID-19. Это самый высокий недельный показатель с начала прививочной кампании. Всего в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок. При этом более 2 млн украинцев получили первую дозу вакцины, а более 1 млн граждан полностью завершили вакцинацию.

Контекст:

2 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм “Дельта” зарегистрировали в 98 странах. В ВОЗ отмечали, что он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением “Дельты”, а в СНБО не исключают, что сообщение с ними будет полностью закрыто. 23 июня Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.

—