Глава “Слуги народа” Корниенко” заявил, что Украина может перенять у Китая опыт “партийной меритократии”, менеджмента и построения стратегий

“Мы можем перенять тот, который касается, например, вопросов партийной меритократии. Он очень полезен. В Украине подобные попытки неоднократно тоже были. Речь идет о том, когда ты продвигаешься по государственным социальным лифтам, по партийным за счет своих навыков, успехов и достижений, – заявил Корниенко.

Он отметил, что в Коммунистической партии Китая 95 млн членов, и, с учетом такой структуры, должны быть “несколько миллионов руководителей”. “Они ж не берутся из воздуха. Там есть внутренние партийные школы, где проходят обучение и подготовку”, – заявил политик.

Отвечая на вопрос, нужно ли Украине перенять опыт Китая в вопросе смертной казни коррупционеров, Корниенко подчеркнул: “Если мы начинаем говорить какими-то штампами и мифами о Китае (как и о любой стране), это становится такой красивый медийный разговор – там казнят, а там авторитаризм. Конечно, внутри любой страны происходят разные процессы. Нам не все может нравиться. Это тоже нормально. Но это [Китай] – наш наибольший торговый партнер, страна, которая преодолела бедность, у которой есть, что перенять в вопросе менеджмента и построения стратегий”.

Корниенко отметил, что еще не читал книгу председателя КНР Си Цзиньпина о государственном управлении, но напомнил, что ее прочел лидер фракции “Слуга народа” Давид Арахамия – по словам Арахамии, эта книга “произвела на него сильное впечатление”.

Контекст:

Глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что принципы партии монобольшинства в Раде и Коммунистической партии Китая (КПК) во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Украина, по словам Арахамии, надеется перенять “положительный опыт Китая в области экономического развития”, поскольку Китай является для Украины “примером и стратегическим партнером в модернизации страны”.

Заявление Арахамии появилось на фоне скандала, связанного с возможным давлением Китая на Украину. По данным агентства Associated Press, Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне. Украина подпись таки отозвала, но публично свои действия не объяснила. Кулеба заявил, что в этой теме в публичном пространстве “видна верхушка верхушки айсберга” и что “история еще не отыграна”.

30 июня Украина и Китай подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры. Киев не разглашал информацию о соглашении шесть дней. Гонконгское издание South China Morning Post 5 июля написало, что соглашение было подписано через несколько дней после отзыва Киевом подписи под заявлением относительно ситуации с правами человека в китайской провинции Синьцзян.

Коммунистическая партия Китая была основана в 1921 году, у власти находится с 1949 года. С 2012 года партию возглавляет Си Цзиньпин (с 2013 года он является председателем Китайской Народной Республики).

Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг.

В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировали из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал “торговым партнером Украины №1”. “Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом… Но при этом бизнес цветет ярким цветом”, – цитировал его “Укринформ”.

Правящую партию Китая критикуют за нарушение прав человека в стране. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в докладе за 2020 год отметила, что нарушения прав человека встречаются и в других странах, но “нигде больше правительство настолько энергично и демонстративно не играет политическими мускулами, чтобы подорвать международные стандарты прав человека и институты обеспечения ответственности”. В докладе упоминаются массовые репрессии против граждан Китая тюркского происхождения (уйгуров, казахов и других меньшинств, которые проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), государственная электронная слежка и интернет-цензура.

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