 

В Украину идут грозы и шквальный ветер – Укргидрометцентр

12.07.2021, 15:34, Новости дня
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“Ночью на юге страны, в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях, днем на Правобережье местами кратковременные дожди, грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории – без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.”, – отметили синоптики

Ночная температура в Украине будет держаться в пределах 15-20 °C, на побережье морей – до 24 °C, днем 28-33 °C; в Винницкой и Хмельницкой областях местами 25-27 °C, в Карпатах ночью 8-13 °C, днем 18-23 °C.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2928391694079076

Контекст:

Ослабления жары в Украине не будет до 19–20 июля, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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