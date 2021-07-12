Сервис коротких видео YouTube начал работать в России

Компания Google вслед за в более 20 странах мира запускает в РФ бета-версию специального инструмента для съемки и монтирования коротких видео YouTube Shorts, сообщила пресс-служба компании.

Google начал тестировать сервис YouTube Shorts в США и Индии в прошлом году, сейчас он доступен в более 20 странах мира, преимущественно в Латинской Америке, но и, например, в Великобритании и Канаде. Кроме РФ в понедельник сервис начинает работать для пользователей Ирландии, Австрии, Италии и Испании.

«С сегодняшнего дня мы начнем постепенно запускать YouTube Shorts (бета) в России. Кроме того, мы собираемся добавлять в инструмент больше функций, учитывая мнения авторов и исполнителей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Пользователям станут доступны такие новые функции, как возможность добавлять текст в видео, делать короткие аудиозаписи из других роликов Shorts, добавлять автоматические субтитры, записывать ролики продолжительностью до 60 секунд непосредственно в сервисе, добавлять в видео отрывки, сохраненные в памяти телефона, и использовать базовые фильтры для коррекции цвета.

Компания отмечает, что для просмотра роликов на YouTube появился специальный раздел, а в мобильной версии – отдельная вкладка.

Интерес к формату коротких видеороликов начал возрастать после появления соцсети TikTok. Высокая популярность привела к тому, что другие компании также начали изучать создание аналогичных платформ. Например, Facebook в 2020 году запустил сервис коротких видео Instagram Reels.