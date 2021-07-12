 

В МГУ заявили о готовности принять сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю девочку

12.07.2021, 15:32, Новости дня
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Факультет психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова готов принять на обучение восьмилетнюю Алису Теплякову, которая сдала единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, сообщили в пресс-службе факультета.

«Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Это требование также одинаково для всех, и мы желаем Алисе успехов. Надеемся, что ее целеустремленность, самоорганизация и саморегуляция позволят ей и дальше также успешно справляться с задачами, которые явно обгоняют ее юный возраст, но позволяют развиваться и достигать своих целей», –  приводит РИА «Новости» сообщение психфака.

Также в пресс-службе отметили, что факультет готов оказать поддержку Тепляковой в тех организационных вопросах, которые могут вызывать трудности или переживания. Уточняется, что для всех абитуриентов развитие эмоциональной и мотивационной сфер – одна из ключевых задач, и если есть возможность развить эти компетенции в более раннем возрасте, то это большая удача и возможность проявить свои индивидуальные способности и таланты.

«Все когниции развиваются не одновременно и не параллельно – диахронично и только благодаря индивидуальным особенностям и умелому и доброжелательному участию взрослых, создающих благоприятную среду и задающих гармоничные зоны ближайшего развития для когнитивной и эмоциональной сферы ребенка такое становится возможным и реальным. Для Алисы на факультете психологии в случае поступления откроется возможность стать частью «включенного эксперимента» с личным участием», – уточнили на факультете. 

Ранее сообщалось, что восьмилетняя жительница Москвы Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языке, профильной математике, биологии и информатике, и закончила школу. По словам отца, девочка хочет поступить на психологический факультет МГУ.



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