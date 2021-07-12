 

В Германии заявили, что вторая нитка «Северного потока – 2» почти готова

12.07.2021, 15:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» почти готова, проект проходит процесс технической экспертизы и приемки, говорится заявлении Минэкономики Германии.

«В настоящее время происходит процесс так называемой технической приемки – строительство первой нитки завершено, вторая почти построена. Сейчас должна последовать техническая экспертиза и приемка», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В то же время в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения РФ не хочет отказываться от украинского транзита.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.05 / Sky News – британского полицейского ждёт тюрьма за участие в неонацистской организации

30.04 / В Крыму отвергли претензии Европарламента по судоходству в Керченском проливе

20.11 / Лукашенко пообещал избавиться от бело-красно-белой символики

10.03 / Рогозин объяснил замену российского космонавта для отправки к МКС

27.09 / В РФ стартовали продажи самого дорогого складного смартфона

30.07 / Задержанный в Минске российский политтехнолог работал на грузинскую оппозицию

07.10 / Назван срок появления в Крыму первой опреснительной установки

15.10 / В Лондоне решили ужесточить противокоронавирусные меры

11.05 / DN – нельзя постоянно откладывать — в Швеции на военных учениях несколько солдат подхватили коронавирус

02.03 / Выбросы СО2 в мировой энергетике рекордно снизились

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика