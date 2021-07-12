В Германии заявили, что вторая нитка «Северного потока – 2» почти готова

Вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» почти готова, проект проходит процесс технической экспертизы и приемки, говорится заявлении Минэкономики Германии.

«В настоящее время происходит процесс так называемой технической приемки – строительство первой нитки завершено, вторая почти построена. Сейчас должна последовать техническая экспертиза и приемка», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В то же время в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения РФ не хочет отказываться от украинского транзита.