Mitsubishi начала продажи в РФ обновленного кроссовера Outlander 2021 года

Японский автогигант Mitsubishi презентовал на российском рынке рестайлинговый паркетник Mitsubishi Outlander.

Приобрести новинку станет возможным в разных комплектациях от 1,88 миллиона рублей. Изменения коснулись не только дизайна кузова, но и оснащения салона. Распознать кроссовер Outlander можно по хромированной решетке радиатора, накладкам на противотуманкх и спойлеру. Также применили затемненные элементы на кузовае.

Что касается интерьера, в салоне применили качественную комбинированную обивку кресел. В улучшенной комплектации Outlander установили электрический привод багажника. Автомобиль обладает усовершенствованным мультимедийным центром. Остальные подробности пока умалчиваются.