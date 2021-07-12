 

Mitsubishi начала продажи в РФ обновленного кроссовера Outlander 2021 года

12.07.2021, 15:30, Новости дня
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Японский автогигант Mitsubishi презентовал на российском рынке рестайлинговый паркетник Mitsubishi Outlander.

Приобрести новинку станет возможным в разных комплектациях от 1,88 миллиона рублей. Изменения коснулись не только дизайна кузова, но и оснащения салона. Распознать кроссовер Outlander можно по хромированной решетке радиатора, накладкам на противотуманкх и спойлеру. Также применили затемненные элементы на кузовае.

Что касается интерьера, в салоне применили качественную комбинированную обивку кресел. В улучшенной комплектации Outlander установили электрический привод багажника. Автомобиль обладает усовершенствованным мультимедийным центром. Остальные подробности пока умалчиваются.



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