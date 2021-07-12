Ученые: Антибиотики увеличивают риск рака толстой кишки

Последнее исследование показало, прием антибиотиков людьми моложе 50 лет увеличивает риск рака толстой кишки. Поэтому врачи советуют пациентам максимально сократить использование этих препаратов.

Ученые изучили шотландскую базу данных, в которой хранятся истории болезней около 2 миллионов человек. У 8 тысяч из них был диагностирован рак прямой и толстой кишки. Информацию о них сопоставили с теми людьми, которые не страдали от онкологии. Оказалось, что риск заболеть раком толстой кишки был на 50% выше, если пациенты принимали антибиотики. При этом показатель у людей старше 50 лет был всего 9%.

Исследование показало, что использование препаратов связано с онкологией первой части кишки (правой стороны). По словам старшего автора научной работы Лесли Сэмюэла, который представляет Королевский госпиталь Абердина, сульфаниламиды и хинолоны, применяемые для лечения инфекций, связаны с этим видом рака. Оказалось, что содержимое правой стороны было более жидким. Микробиомы – естественные бактерии, обитающие там, отличались от того, что располагалось дальше по толстой кишке.

Источник: terrnews.com