Ученые: Антибиотики увеличивают риск рака толстой кишки
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Последнее исследование показало, прием антибиотиков людьми моложе 50 лет увеличивает риск рака толстой кишки. Поэтому врачи советуют пациентам максимально сократить использование этих препаратов.
Ученые изучили шотландскую базу данных, в которой хранятся истории болезней около 2 миллионов человек. У 8 тысяч из них был диагностирован рак прямой и толстой кишки. Информацию о них сопоставили с теми людьми, которые не страдали от онкологии. Оказалось, что риск заболеть раком толстой кишки был на 50% выше, если пациенты принимали антибиотики. При этом показатель у людей старше 50 лет был всего 9%.
Исследование показало, что использование препаратов связано с онкологией первой части кишки (правой стороны). По словам старшего автора научной работы Лесли Сэмюэла, который представляет Королевский госпиталь Абердина, сульфаниламиды и хинолоны, применяемые для лечения инфекций, связаны с этим видом рака. Оказалось, что содержимое правой стороны было более жидким. Микробиомы – естественные бактерии, обитающие там, отличались от того, что располагалось дальше по толстой кишке.
Источник: terrnews.com
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