 

Студенты российских вузов разработали ионный двигатель для космоса

12.07.2021, 15:28, Разное
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Российские студенты создали уникальный двигатель для космических аппаратов. Ионный электрический мотор создан усилиями студентов нескольких вузов, с его помощью в будущем планируют исследовать глубины дальнего космоса.
В последнее время тема освоения космоса бьет рекорды по упоминаниям в СМИ. Однако стать ньюзмейкерами в вопросах путешествий на орбиту Земли удается не только зарубежным компаниям. Так, проблему оптимальных технологических решений для полетов решили студенты петербургских вузов. Учащиеся Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского разработали уникальный инновационный двигатель, работа которого основывается на свойствах ионов.

Методика работы нового мотора включает эффективную технологию ионизации газа в вакууме. Для этого участники научной команды предлагают применять пористые мембраны. Проведя теоретические расчеты элементов моторной конструкции, студентам удалось создать по-настоящему уникальный механизм. Тестовые испытания с применением высоковольтных источников питания, показали высокую результативность работы двигателя. Стоит отметить, что и сами аккумуляторы высоковольтного типа также были сконструированы Санкт-петербургскими студентами.

Далее будущим ученым предстоит работа по созданию инновационных электрических ракетных моторов. Также планируют российские студенты разработать собственные двигательные платформы для обслуживания космических полетов. Ионные двигатели, как пишет «Слово и дело», можно будет применять в будущем для исследования дальнего космоса и транспортных операций.

Источник: slovodel.com



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