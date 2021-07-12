 

Военный эксперт Петров рассказал о проблемах в украинской армии

12.07.2021, 15:22, Разное
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Не успели на Украине завершиться военные учения Sea Breeze, организованные НАТО, как страну начал раздирать очередной скандал, связанный с армией. “Кому выгодно уничтожать армию?” – этим вопросом задался военный эксперт и блогер Алексей Петров, который ранее принимал непосредственное участие в боевых действиях в ДНР на стороне Незалежной.

На своем ютуб-канале военный аналитик выпустил очередной ролик с критикой в адрес властей. Алексей Петров рассказал о проблемах в украинской армии. Он раскритиковал политиков, которые, по его мнению, занимаются незаконным преследованием боевых офицеров.

Эксперт отметил, что на минувшей неделе суд арестовал ряд высокопоставленных военнослужащих, которые обвинялись в растрате денежных средств при реализации крупного оборонного заказа. Речь идет о строительстве военных катеров “Кентавр”. По мнению Петрова, это делается, чтобы отвлечь внимание людей.

Он напомнил о громком деле российского и украинского журналиста Павла Шеремета, в рамках которого на скамье подсудимых вновь оказались военные. “Сейчас это дело сыпется”, – подчеркнул эксперт. Вторая резонансная история – уголовное дело против генерала Марченко, который обвинялся в поставках бракованных бронежилетов для армии Незалежной. Реальные сроки в итоге получили генерал, полковник и подполковник. Однако их уже выпустили на свободу.

Сейчас “достали ту же самую методичку”, уверен Петров. По его словам, обвинительное заключение по делу о катерах для украинского флота не выдерживаете никакой критики. “Скорее всего прокурорам сказали написать хоть что-то. Вы хоть что-то напишите, а мы уже их закроем”, – предполагает аналитик. Обвинение предъявлено генералу Павловскому.

Свою позицию о проблемах в украинской армии Петров обосновал еще и тем, что от генералов “воюющей страны” потребовали неподъемные суммы залога, чтобы отправить их хотя бы под домашний арест на время следствия. Аналитик уверен, что на Украине “убивают” оборонную промышленность.



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