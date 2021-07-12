 

Мнение: Не надо за всю Москву-то расписываться!

12.07.2021, 15:18, Разное
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Недавно я упрекнул ту часть Непланкиной компашки, которая живёт в Москве, что можно было бы поспокойнее относиться к тем, кто от них отличается. И сразу началось – да не надо ля-ля, мы даже в Москве педерастов не любим, не нужны нам те, кто на мужиков-то непохожи, бла-бла-бла… И вот мне стало интересно – а КТО это “мы”? Потому что самим-то москвичам абсолютно по фигу на чужую внешность, я же там бывал, знаю. Там им вообще наплевать, на кого ты похож, хоть на женщину (кстати, и не так уж сильно я на самом деле похож, могу, если надо, за пять минут найти хоть сто фоток парней, которые похожи в десять раз больше), хоть на крокодила, хоть на марсианина. И кстати, сейчас напишу страшную для Правильных Обывателей вещь, но вообще-то даже в Кемерово уже сто лет как не докапываются до чужой внешности, выгляди как хочешь. И по этому поводу есть один неудобный вопрос – если уж и в Кемерово не докапываются, то неужто я поверю, что в цивилизованной Москве тем более кому-то дело до чужой внешности есть? Так что рассказывали бы сказки кому-нибудь другому, а москвичей очернять не надо, они в этом смысле нормальные, слава Богу!

Источник: Достало



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