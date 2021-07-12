 

Дмитрий Быков. Поэт и Гражданин-2021

12.07.2021, 14:52, Разное
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Когда ты уже оказался в гробу — веди себя там совершенно свободно.

ГРАЖДАНИН

…Никто не считает, что сажа бела.
Удушье везде, как сказал бы Паланик.
Но должен же кто-нибудь делать дела —
Писать, говорить, избираться в парламент!

У Фонда* уже ни двора, ни кола,
И Бог с ним! Усвоить успел хорошо я —
Уместнее малые делать дела,
Покуда во власти расселось большое.

Не всякому дан темперамент бойца.
Ходить на протесты — сомнительный метод.
Мы будем терпеть, не теряя лица,
Покуда на нарах томится вот этот.

Кого-то, конечно, уже не спасешь.
Публичной политике, может, и крышка,
Но есть же студенты! Минпрос! Молодежь!
Кузьминова нет — но осталась же Вышка!

Естественно, «вышкой» хорошую вещь
Едва ль назовут — но задумайся, друже:
Никто не оспорит, что Путин зловещ,
Но все понимают, что Патрушев хуже.

Надрыв демонстрантов всегда нарочит,
А сотни больных, обделенных и старых
Кому-нибудь надо учить и лечить,
Пока ваш герой отдыхает на нарах!

Покуда дозволен хоть лучик добра,
Который в агенты вписать не смогли бы,
Эрзац-оппозиция будет бодра:
Не все же талибы** — нужны и сислибы!

Понятно, уже не воротишь Муму,
Но зайцев спасать не мешают Мазаям,
И если для этого надо ему
Лобзать полушария — мы полобзаем.

Пусть лозунги шлет вашингтонский ЦК —
Мы верить должны аргументам и фактам,
И надобно что-нибудь делать, пока
На зоне жирует ну этот… ну как там…

И это надулся, плохой человек?
Ведь это же все не во имя карьеры,
А жертва во имя калек и коллег.
Сходи в интернет и увидишь примеры.

Мы стольких согрели последним лучом,
Мы стольких спасли из трущоб и лохмотьев,
Григорий один не замазан ни в чем,
А этот, который…

ПОЭТ

Да разве я против?

Я разве тебе предлагаю борьбу?
Конечно, я тоже большой сумасброд, но
Когда ты уже оказался в гробу —
Веди себя там совершенно свободно.

Плывя на «Титанике» в вешнюю ночь,
Ты можешь хоть митинг собрать под флагштоком,
Хоть в трюмный парламент себя отволочь,
Устроить хоть драку, хоть танцы, хоть что там,

Ты можешь пустить по поверхности вод
Хоть мусор, хоть крик, хоть бутылку с приветом,
А Леша на этом же судне плывет,
Явившись туда добровольно, с билетом.

Так делай что хочешь, хоть пей, хоть блуди.
Уже за кормой и Париж, и Рейкьявик,
И все повороты уже позади,
И айсберг претензий тебе не предъявит.

В могиле морской неуместна вражда,
Все выборы смысл потеряют за краем.

ГРАЖДАНИН (РОБКО)

Послушай, а кто-нибудь выплывет?

ПОЭТ (РАВНОДУШНО)

Да.

ГРАЖДАНИН

А кто это все-таки?

ПОЭТ

Мы не узнаем.

Дмитрий Быков

* ФБК (организация была признана экстремистской и ликвидирована решением суда)** Террористическая организация «Талибан» запрещена в России

Источник: Новая газета



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