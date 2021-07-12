Дмитрий Быков. Поэт и Гражданин-2021

Когда ты уже оказался в гробу — веди себя там совершенно свободно.

ГРАЖДАНИН

…Никто не считает, что сажа бела.

Удушье везде, как сказал бы Паланик.

Но должен же кто-нибудь делать дела —

Писать, говорить, избираться в парламент!

У Фонда* уже ни двора, ни кола,

И Бог с ним! Усвоить успел хорошо я —

Уместнее малые делать дела,

Покуда во власти расселось большое.

Не всякому дан темперамент бойца.

Ходить на протесты — сомнительный метод.

Мы будем терпеть, не теряя лица,

Покуда на нарах томится вот этот.

Кого-то, конечно, уже не спасешь.

Публичной политике, может, и крышка,

Но есть же студенты! Минпрос! Молодежь!

Кузьминова нет — но осталась же Вышка!

Естественно, «вышкой» хорошую вещь

Едва ль назовут — но задумайся, друже:

Никто не оспорит, что Путин зловещ,

Но все понимают, что Патрушев хуже.

Надрыв демонстрантов всегда нарочит,

А сотни больных, обделенных и старых

Кому-нибудь надо учить и лечить,

Пока ваш герой отдыхает на нарах!

Покуда дозволен хоть лучик добра,

Который в агенты вписать не смогли бы,

Эрзац-оппозиция будет бодра:

Не все же талибы** — нужны и сислибы!

Понятно, уже не воротишь Муму,

Но зайцев спасать не мешают Мазаям,

И если для этого надо ему

Лобзать полушария — мы полобзаем.

Пусть лозунги шлет вашингтонский ЦК —

Мы верить должны аргументам и фактам,

И надобно что-нибудь делать, пока

На зоне жирует ну этот… ну как там…

И это надулся, плохой человек?

Ведь это же все не во имя карьеры,

А жертва во имя калек и коллег.

Сходи в интернет и увидишь примеры.

Мы стольких согрели последним лучом,

Мы стольких спасли из трущоб и лохмотьев,

Григорий один не замазан ни в чем,

А этот, который…

ПОЭТ

Да разве я против?

Я разве тебе предлагаю борьбу?

Конечно, я тоже большой сумасброд, но

Когда ты уже оказался в гробу —

Веди себя там совершенно свободно.

Плывя на «Титанике» в вешнюю ночь,

Ты можешь хоть митинг собрать под флагштоком,

Хоть в трюмный парламент себя отволочь,

Устроить хоть драку, хоть танцы, хоть что там,

Ты можешь пустить по поверхности вод

Хоть мусор, хоть крик, хоть бутылку с приветом,

А Леша на этом же судне плывет,

Явившись туда добровольно, с билетом.

Так делай что хочешь, хоть пей, хоть блуди.

Уже за кормой и Париж, и Рейкьявик,

И все повороты уже позади,

И айсберг претензий тебе не предъявит.

В могиле морской неуместна вражда,

Все выборы смысл потеряют за краем.

ГРАЖДАНИН (РОБКО)

Послушай, а кто-нибудь выплывет?

ПОЭТ (РАВНОДУШНО)

Да.

ГРАЖДАНИН

А кто это все-таки?

ПОЭТ

Мы не узнаем.

Дмитрий Быков

* ФБК (организация была признана экстремистской и ликвидирована решением суда)** Террористическая организация «Талибан» запрещена в России

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