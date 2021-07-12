Любовь и работа: Рианна и A$AP Rocky на съемках клипа в Нью-Йорке

Любовь творит чудеса и со звездами сцены тоже. Вот и певица Рианна, которая последние годы занималась только своим модным и косметическим бизнесом, похоже, счастлива настолько, что наконец-то решила принять участие в новом клипе. Съемки уже три дня идут в Нью-Йорке, прямо на улицах Бронкса, поэтому неудивительно, что пара несколько раз попала в объективы папарацци.

Влюбленные на фотографиях в разных образах и в разных локациях: на балконе она – в розовой шубке и коротких шортах, он – в салатовой шапке-ушанке, а на улице она, несмотря на середину июля, идет в дубленке, кожаных брюках и топе, а он следует за любимой в черных джинсах и рубашке. И хотя откровенных сцен поцелуев и жарких объятий не было замечено (но все может быть), романтики им не занимать – оба совершенно светятся от счастья.

Надо сказать, что заявлений о съемке клипа со стороны Рианны не было, но западные журналисты сделали вывод, что видео на песню певицы, а не рэпера, потому что совсем недавно A$AP Rocky, что работа над его очередным альбомом закончена. При этом, в мае появились слухи, будто Рианна готовит девятый альбом, и собирается как раз в июле снимать новый клип.

Напомним, слухи о романе между Рианной и A$AP Rocky поползли еще в начале декабря прошлого года, когда они были замечены на прогулке по Нью-Йорку, а перед этим их видели вместе на ужине в отеле Beatrice Inn. Чуть позже инсайдер People заявил, что артисты начали встречаться еще в ноябре, и они “действительно неразлучны”. В мае, спустя месяц после того, как папарацци сняли влюбленных на выходе из ресторана Delilah в Лос-Анджелесе, 32-летний рэпер беседе с репортером, говоря о Рианне, назвал ее “любовью всей его жизни” и “его леди”.